В России могут начать лишать гражданства

Сенаторы из Крыма, Севастополя и ЛНР внесли в Госдуму законопроект о лишении гражданства России (не приобретенного, а полученного по факту рождения в стране) за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, дезертирство и призывы к экстремизму.

В настоящее время, согласно законодательству лишать гражданства можно только лиц, которые его приобрели.

Инициативу прокомментировал сенатор Клишас, подчеркнув, что если какой-либо политик вносит на рассмотрение законопроект, который противоречит Конституции РФ, то для него это серьезной повод задуматься о том, достоин ли он занимать ту должность, на которой он находится.

Дополним, что гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его согласно Конституции РФ (статья 6, часть 3).