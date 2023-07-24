Врачи вытащили из легкого пациента веточку хвои

Инцидент произошел в Чечне.

Изначально мужчина обратился в больницу с жалобами на боль во время дыхания и ходьбы.

Затем он был прооперирован из-за подозрения на опухоль легкого, но вместо этого из его тела была извлечена небольшая ветвь хвойного дерева.

Врачи сделали предположение, что такое могло произойти, из-за попадания в организм мужчины семечка елки или сосны, которое стало прорастать и в конечном итоге причинять боль.

Такой же случай произошел в Ижевске в 2009 году.