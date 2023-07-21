Россиянам раскрыли секрет как выгодно покупать авиабилеты

Директор по продукту сервиса «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон поделился секретом выгодной покупки авиабилетов.

По его словам, лучше всего покупать билеты на самолет ночью и в будний день.

Также можно сэкономить, следя за курсом рубля и покупая билеты в среду или позже, если рубль растет, и во вторник, если падает, так как именно ночью в среду происходит процесс пересчета цен на авиабилеты.

Специалист также советует покупать билеты по акции и спец предложениям от перевозчика и отслеживать новости в соцсетях, также существенно поможет сэкономить подписка на агрегаторах авиабилетов.

К тому же авиакомпании переодически делают распродажи. Чаще всего они идут в период с февраля по апрель.