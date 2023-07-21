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Россиянам раскрыли секрет как выгодно покупать авиабилеты

Яндекс Путешествия
Опубликовано: 21.07.2023 19:35 0 134
Россиянам раскрыли секрет как выгодно покупать авиабилеты

Директор по продукту сервиса «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон поделился секретом выгодной покупки авиабилетов.

По его словам, лучше всего покупать билеты на самолет ночью и в будний день.

Также можно сэкономить, следя за курсом рубля и покупая билеты в среду или позже, если рубль растет, и во вторник, если падает, так как именно ночью в среду происходит процесс пересчета цен на авиабилеты.

Специалист также советует покупать билеты по акции и спец предложениям от перевозчика и отслеживать новости в соцсетях, также существенно поможет сэкономить подписка на агрегаторах авиабилетов.

К тому же авиакомпании переодически делают распродажи. Чаще всего они идут в период с февраля по апрель. 

 

Яндекс Путешествия
Опубликовано: 21.07.2023 19:35 0 134
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