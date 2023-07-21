Щенок, которого «похитил» ястреб, смог вернуться домой

Владелица щенка таксы по кличке Пинто рассказала, что ее питомца похитил ястреб.

Женщина выпустила погулять по саду своего верного друга, а затем услышала, как щенок завизжал.

Хозяйка сразу выбежала в сад, но обнаружила только разбитый горшок для цветов и отметины от царапин на крыльце ее дома.

Женщина предположила, что ее щенка унес ястреб. Видео об этом инциденте и о своих умозаключениях она выложила в TikTok (ник девушки @rawchelsea), также она рассказала, что собака была подарком от ее мужа, а после передала посыл другим владельцем маленьких собачек, чтобы те не оставляли их без наблюдения вне дома.

По прошествия 8 часов после исчезновения, Пинто целый и невредимый вернулся домой.

Хозяйка сделала вывод, что все это время щенок, скорее всего, прятался в пределах садового участка.