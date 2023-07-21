Крокодил напал на купавшегося в воде мужчину

В индийском штате Одиша в деревне Дауни произошел жуткий случай, крокодил напал на мужчину, который купался в водоеме.

Каменщик Тукуна Бехера, шел на работу и решил искупаться в водоеме перед трудовым днём, когда внезапно на него напал хищник. Крокодил причинил мужчине тяжелый физический вред, у Тукуна сильно пострадали ноги.

После инцидента Бехера был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.