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Крокодил напал на купавшегося в воде мужчину

Kalinga TV
Опубликовано: 21.07.2023 15:59 0 37
Крокодил напал на купавшегося в воде мужчину

В индийском штате Одиша в деревне Дауни произошел жуткий случай, крокодил напал на мужчину, который купался в водоеме.

Каменщик Тукуна Бехера, шел на работу и решил искупаться в водоеме перед трудовым днём, когда внезапно на него напал хищник. Крокодил причинил мужчине тяжелый физический вред, у Тукуна сильно пострадали ноги.

После инцидента Бехера был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. 

 

Kalinga TV
Опубликовано: 21.07.2023 15:59 0 37
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