В подмосковном автобусе произошла драка между пьяным пассажиром и водителем

Инцидент произошел в автобусе, следовавшим по маршруту «Тимоново-Солнечногорск». Драка была заснята на видео и опубликована в Telegram-канале «Подмосковье сегодня» (прилагаем скриншот из видео).

Сначала мужчина толкнул ногой пассажира, а затем в процессе драки они оба «вывалились» из общественного транспорта.

Сообщается, что конфликт возник по причине того, что пассажир стал отвлекать водителя автобуса, водитель, в свою очередь, попросил мужчину покинуть транспорт, на что тот «послал его матом».