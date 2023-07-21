Государство пообещало урегулировать ситуацию с ростом цен на бензин

Рост цен на бензин в России достиг исторических максимумов на бирже.

Вице-премьер Александр Новак заявил о том, что правительство готовит различные варианты решений для стабилизации ситуации и скоро он о них расскажет.

В настоящее время цены на топливо в рознице находятся на уровне инфляции, поэтому на конечном потребителе ситуация не сказывается.

Вице-премьер также отметил, что планов по возвращению к практике заградительных пошлин нет, однако могут быть введены квоты на экспорт.

Напомним, что биржевые цены на бензин били все рекорды 11 дней подряд.

20 июля цена на марку Аи-92 достигла практически 65 000 рублей, а на Аи-95 и вовсе дошла почти до 70 000 рублей.