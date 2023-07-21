Российский тревел-блогер назвал женщин Новой Зеландии «матерыми мужиками»

Российский блогер, который побывал в Новой Зеландии, оставил в своем блоге на платформе «Дзен» комментарий, в котором он назвал местных женщин «матерями мужиками».

Он отметил, что женщины этой страны часто выбирают мужские профессии такие как грузчик, строитель и т.п. в отличие от россиянок, которые выбирают менее «мужественную» сферу деятельности.

Он также отметил, что местные жительницы придерживаются феминизма и не придают большого значения прическам, маникюру и обуви на каблуках. Поэтому в нарядных женственных образах на улицах Новой Зеландии можно встретить в основном только туристок.