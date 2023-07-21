В Телеграм добавили новую функцию

Telegram добавил новую функцию - сторис, которая расположена в верхней части экрана.

Однако сейчас она доступна только для пользователей, у которых есть премиум-аккаунт. Они смогут выбирать доступ к своим сторис, ставить подписи, отметки и ссылки. Сторис будут доступны от 6 до 48 часов, в зависимости от выбранного времени.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление этой функции в июле, отметив, что они решили ее добавить после многолетних просьб пользователей.