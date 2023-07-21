Жительница Великобритании провела в коме восемь дней из-за пореза каркасом бюстгальтера

Сильвия Халкроу порезалась бюстгальтером. Спустя некоторое время она обратилась к врачу, так как обнаружила уплотнение в груди и начала испытывать дискомфорт. Сначала ей назначили антибиотики, однако они оказались безрезультатными.

После тщательного обследования выяснилось, что у женщины развился некротический фасциит (некроз), вызванный бактериальной инфекцией.

Врачи ввели Сильвию в искусственную кому, а затем провели две операции и удалили пораженные ткани. Женщина пришла в себя через 8 дней, в общей сложности она провела в больнице около месяца, а полностью восстановилась только через четыре.

После этого случая Халкроу отказалась от ношения бюстгальтеров на косточках.