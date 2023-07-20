Российские туристки были арестованы в Тайланде за незаконный маникюрный бизнес
Три российские туристки были арестованы на курорте Пхукет в Таиланде за незаконный бизнес.
Они делали маникюр в салоне красоты в районе Чернгталай.
Полиция задержала их, а также предъявила обвинение в несанкционированной деятельности.
Стражи правопорядка начали проводить проверку после жалоб тайцев в соцсетях о том, что иностранцы занимают рабочие места, предназначенные для жителей государства.
Это, в свою очередь, идет вразрез с законодательством Таиланда, которое гласит, что приезжим запрещено работать в салонах красоты.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!