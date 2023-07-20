В Крыму родились редкие львята-альбиносы

В Крыму в сафари-парке «Тайган» родились редкие белые львята.

Как рассказал хозяин сафари-парка Олег Зубков, детеныши родились три дня назад, однако они уже довольно большие и крепкие, а мама их кормит.

Всего на Земле есть 300 белых львов и, когда у них появляется потомство, это является большой радостью.

На детенышей львов можно будет посмотреть в августе этого года. В сафари-парке «Тайган» они так и останутся жить.