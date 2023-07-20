Жителям России рассказали о том, как обстоят дела на рынке автозапчастей

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин заявил, что в настоящее время в РФ отсутствует дефицит автозапчастей.

Раньше такая проблема возникала, особенно с немецкими автомобилями, но сейчас ситуация выровнялась и запчасти снова поступают в Россию.

Всего цены на комплектующие с начала спецоперации возросли на 15-20%.

Сейчас сложности возникают с доступом к программному обеспечению для обслуживания автомобилей, так как сделать диагностику и прошивку машины без него нереально, однако уже найдено несколько путей решения этой проблемы.