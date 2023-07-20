В Дагестане две санитарки душили подушкой пенсионера

Этот резонансный и пугающий случай произошел в отделении психоневрологического диспансера (ПНИ). Две санитарки издевались над пожилым мужчиной, предварительно привязав его к кровати.

Одна из сотрудниц больницы душила его подушкой, а другая смеялась и снимала происходящее на видео, которое потом отправила своему знакомому, он то и распространил его в интернете (прилагаем скриншот из видео). После такой огласки санитарки были уволены.

В настоящее время девушки находятся под следствием. На допросе они заявили, что все это было шуткой и пенсионеру не был причинен вред. Прокуратура Дагестана ведет проверку, а Министерство здравоохранения Дагестана заявило, что этот инцидент находится у них на личном контроле.

Эта страшная ситуация - наглядный пример того, что иной раз в психиатрических больницах среди пациентов должны оказаться сами сотрудники.