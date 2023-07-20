Калуга Обнинск
Главная Новости Россия и мир
Волонтеры История Калуги Падения дронов Статьи

В Дагестане две санитарки душили подушкой пенсионера

https://t.me/mash_gor/3728
Опубликовано: 20.07.2023 17:40 0 578
В Дагестане две санитарки душили подушкой пенсионера

Этот резонансный и пугающий случай произошел в отделении психоневрологического диспансера (ПНИ). Две санитарки издевались над пожилым мужчиной, предварительно привязав его к кровати.

Одна из сотрудниц больницы душила его подушкой, а другая смеялась и снимала происходящее на видео, которое потом отправила своему знакомому, он то и распространил его в интернете (прилагаем скриншот из видео). После такой огласки санитарки были уволены.

В настоящее время девушки находятся под следствием. На допросе они заявили, что все это было шуткой и пенсионеру не был причинен вред. Прокуратура Дагестана ведет проверку, а Министерство здравоохранения Дагестана заявило, что этот инцидент находится у них на личном контроле.

Эта страшная ситуация - наглядный пример того, что иной раз в психиатрических больницах среди пациентов должны оказаться сами сотрудники. 

 

https://t.me/mash_gor/3728
Опубликовано: 20.07.2023 17:40 0 578
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Весы для грузовых машин: особенности выбора и эксплуатации
Почему важно заниматься творчеством, как реализовать свои идеи
Причины популярности безглютеновой диеты

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru