Две советские республики вырвались в топ по посещению россиянами

Летом 2023 года россияне выбрали Азербайджан и Казахстан в качестве популярных направлений для отдыха.

Согласно исследованию сервиса «Яндекс Путешествия», проведенному на основе данных о бронировании отелей, включая поиск авиабилетов, большинство пользователей (81%) решили провести отпуск в пределах РФ, а 8% и 11% отправились в государства ближнего и дальнего зарубежья.

Таиланд выбился в лидеры, спрос на него вырос почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Из списка стран ближнего зарубежья, россияне все больше выбирают Азербайджан (турпоток увеличился в 2,5 раза) и Казахстан (турпоток увеличился в 1,4 раза).

В число признанных российских городов для лучшего отдыха летом в том числе вошли Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Москва и Кисловодск.