В московском комедийном клубе Standup Brothers во время выступления одного из комиков часть зрителей встала и разделась догола

Длилось их «обнажение» не более двух минут, затем они начали снова одеваться, также неожиданно как и разделись и сразу покинули зрительский зал.

Управляющая клубом Ханна Колокол рассказала, что это произошло столь внезапно, что персонал, даже не успел никак среагировать. Как описала девушка, до этого инцидента молодые люди вели себя немного нагло, но все они были трезвые и адекватные.

Как выяснилось позднее, оголившиеся зрители были участниками мотивационного курса, на которым обучают как вести отношения между мужчиной и женщиной.

Колокол отметила, что подобные инциденты происходили и на других стендап-площадках, и что история вызвала интерес у правоохранительных органов.