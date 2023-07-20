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Жительница Великобритании развелась с мужем-призраком

Sky News
Опубликовано: 20.07.2023 13:10 0 121
Жительница Великобритании развелась с мужем-призраком

38-летняя певица по имени Рокер Брокард вышла замуж за мужчину по имени Эдуардо. В этом не было бы ничего удивительного, если бы мужчина не был призраком.

Как рассказала женщина, (а ей судя по всему рассказал сам дух), мужчина жил в Викторианскую эпоху, был солдатом и умер в возрасте 35 лет, когда упал в колодец.

Их роман начался в 2021 году и продолжался до тех пор, пока призрак, по словам Рокер, не стал ей изменять с духом Мерлин Монро.

По словам женщины, дух постоянно восхвалял Мерлин, а после стал часто пропадать и возвращаться лишь через несколько дней, более того, от него пахло духами, которыми при жизни пользовалась Монро.

Затем пара провела через медиума сеанс семейной психотерапии, однако позже Рокер решила, что им лучше расстаться.

После этого она рассказала супругу, что хочет развестись, однако дух, судя по всему, этого не желал. Как описала женщина, ее стали мучить кошмары и галлюцинации.

Тогда Рокер Брокард решила провести обряд экзорцизма, чтобы развестись с бесплотным мужем. Сделала она это в той же часовне, где и венчалась с ним. Позже женщина написала об этом событии песню Just Another Anthem (пер. «Просто еще один гимн»).

 

 

Sky News
Опубликовано: 20.07.2023 13:10 0 121
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