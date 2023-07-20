В России предложили сажать в тюрьму за граффити

Оператор водоснабжения и водоотведения «Российские коммунальные системы» (РКС) предложил ужесточить наказание за граффити на зданиях, а их авторов сажать в тюрьму.

Сейчас по закону за испорченные здания наказывают собственников этих зданий, а авторы граффити почти не несут никакой ответственности, за исключением небольших штрафов.

РКС предлагает прописать ответственность за рисунки на зданиях в уголовном кодексе и включить наименование «граффити» в статью о вандализме.

Для художников хотят ввести более серьезное наказание, начинаю от исправительных работ и заканчивая лишением свободы.