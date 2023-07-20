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Турист из Германии побывал в России и поделился своими впечатлениями о странных привычках русских

Дзен
Опубликовано: 20.07.2023 10:30 0 166
Турист из Германии побывал в России и поделился своими впечатлениями о странных привычках русских

Он отметил, что местные жители были очень гостеприимны, однако помимо русского гостеприимства наши сограждане удивили гостя верой в странные, по его мнению, приметы и суеверия.

Например, летом его обливали водой дети, а их родители говорили, что это праздник и так принято. Конкретно эту традицию немец не оценил, и в ней его порадовало лишь то, что его технические устройства не пострадали.

Кроме того, он был удивлен традицией русских «посидеть на дорожку», которую  до этого считал шуткой, однако на самом деле она оказалась традицией, к которой  у нас относятся со всей серьезностью.

Также он заметил, что русские люди суеверны, но не могут объяснить свои ритуалы или же объясняют их все по разному. 

 

Дзен
Опубликовано: 20.07.2023 10:30 0 166
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