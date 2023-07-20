Россиян хотят оповещать о ЧС через домофоны

МЧС России рассматривает возможность оповещения жителей многоквартирных домов о чрезвычайных ситуациях через домофоны.

Для этого ведомство прорабатывает специальные системы оповещения.

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что такие технологии не будут слишком дорогими и систему можно будет внедрить даже на простых домофонах. Благодаря этому, в случае чрезвычайной ситуации о ней будут предупреждены жители каждой квартиры.