Во Франции начнут использовать метод сбора ДНК для выявления владельцев собак, которые не убирают за своими питомцами

В городе Безье будет создана база с генетическими данными собак. И теперь каждый хозяин должен будет оформить своему верному другу генетический паспорт.

Если на улицах Франции найдут собачие фекалии, то их пробьют по базе ДНК, чтобы найти собаку и ее хозяина.

Владельцев, которые не будут убирать за своими домашними животными ждет штраф в размере 122 евро (около 12 500 тысяч рублей).