Во Франции начнут использовать метод сбора ДНК для выявления владельцев собак, которые не убирают за своими питомцами
В городе Безье будет создана база с генетическими данными собак. И теперь каждый хозяин должен будет оформить своему верному другу генетический паспорт.
Если на улицах Франции найдут собачие фекалии, то их пробьют по базе ДНК, чтобы найти собаку и ее хозяина.
Владельцев, которые не будут убирать за своими домашними животными ждет штраф в размере 122 евро (около 12 500 тысяч рублей).
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