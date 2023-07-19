Назван самый безопасный способ, чтобы добраться до Крыма
Турэксперт Алексей Балясников назвал наиболее безопасный способ добраться до Крыма для туристов - это поезд.
Он также отметил, что путешественники должны знать, где расположены порты и военные объекты, чтобы избежать рисков.
Турэксперт также добавил, что городские пляжах Крыма, которые находятся вдали от порта и военных объектов являются безопасным местом.
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