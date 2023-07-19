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В Москве женщина разбила турникет

https://t.me/moscowproc/2429
Опубликовано: 19.07.2023 22:29 0 130
В Москве женщина разбила турникет

Инцидент произошел на станции метро «Проспект Мира».

Прокуратура Москвы опубликовала ролик. На записи видно, как женщина ногой разбивает стекло турникета (прилагаем скриншот из видео).

Она объяснила свои действия тем, что находилась в плохом настроении из-за конфликта со своим спутником жизни.

Прокуратура отметила, что ее действия квалифицируются как «Вандализм» и влекут за собой уголовную ответственность. С женщины также могут потребовать возместить ущерб. 

 

https://t.me/moscowproc/2429
Опубликовано: 19.07.2023 22:29 0 130
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