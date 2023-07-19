Владимир Путин не посетит саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин решил не ехать на саммит БРИКС в ЮАР, а принять в нем участие дистанционно.

Вместо него российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

На саммите, который пройдет с 22-24 августа в городе Йоханнесбург, может быть принято решение о расширении БРИКС, путем присоединения к организации пять новых членов.

Представители ЮАР сообщили о заявках на вступление от 13 стран с официальным запросом и шести с неофициальным, заявки были в том числе от Аргентины, Ирана, Турции и нескольких стран Африки.

Добавим, что глава российского государства не посетит мероприятие в связи с выдачей ордера на его арест от Международного уголовного суда (МУС). МУС был учрежден Римским статусом, который ратифицировали несколько стран в том числе и Южно-Африканская Республика (ЮАР).