Аргентинские врачи готовятся извлечь пулю из черепа мужчины

Как сообщает Newsweek, на 38-летнего жителя Аргентины напали грабители в городе Ла-Плата. Во время нападения, мужчина не слышал, как один из грабителей выстрелил в него. Однако пуля попала в голову мужчине.

Через какое-то время он обратился в больницу с жалобами на головную боль. Проведя осмотр пациента, врачи сделали заключение, что у него в голове застряла пуля. Самое удивительное то, что она не задела жизненно-важные участки мозга и костную ткань.

Сейчас аргентинец находится в больнице, где врачи готовятся провести операцию мужчине, во время которой пулю извлекут из черепа, при этом мозг поврежден не будет.