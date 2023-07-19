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Аргентинские врачи готовятся извлечь пулю из черепа мужчины

Newsweek
Опубликовано: 19.07.2023 20:41 0 128
Аргентинские врачи готовятся извлечь пулю из черепа мужчины

Как сообщает Newsweek, на 38-летнего жителя Аргентины напали грабители в городе Ла-Плата. Во время нападения, мужчина не слышал, как один из грабителей выстрелил в него. Однако пуля попала в голову мужчине.

Через какое-то время он обратился в больницу с жалобами на головную боль. Проведя осмотр пациента, врачи сделали заключение, что у него в голове застряла пуля. Самое удивительное то, что она не задела жизненно-важные участки мозга и костную ткань.

Сейчас аргентинец находится в больнице, где врачи готовятся провести операцию мужчине, во время которой пулю извлекут из черепа, при этом мозг поврежден не будет. 

 

Newsweek
Опубликовано: 19.07.2023 20:41 0 128
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