Несколько пассажиров потеряли сознание из-за рекордной жары в салоне самолета
Это случилось в международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе на борту самолета авиакомпании Delta Air Lines. Температура внутри самолета поднялась почти до 45 градусов по Цельсию, что привело к плохому самочувствию у пассажиров.
Журналистика из Fox News Криста Гарвин летевшая на этом рейсе рассказала, что стюардам и стюардессам, даже пришлось выдавать пассажиром кислородные баллоны.
А одного из бортпроводников позже вынесли на носилках с кислородной маской.
Представитель авиакомпании заявил, причины инцидента расследуются, а пассажиры получили извинения и материальную компенсацию.
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