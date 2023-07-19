Несколько пассажиров потеряли сознание из-за рекордной жары в салоне самолета

Это случилось в международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе на борту самолета авиакомпании Delta Air Lines. Температура внутри самолета поднялась почти до 45 градусов по Цельсию, что привело к плохому самочувствию у пассажиров.

Журналистика из Fox News Криста Гарвин летевшая на этом рейсе рассказала, что стюардам и стюардессам, даже пришлось выдавать пассажиром кислородные баллоны.

А одного из бортпроводников позже вынесли на носилках с кислородной маской.

Представитель авиакомпании заявил, причины инцидента расследуются, а пассажиры получили извинения и материальную компенсацию.