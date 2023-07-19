В социальной сети возмутились видео, на котором россиянка гуляет по Сочи в прозрачном платье
На записи видно, как одна из туристок идет по улицам курортного города в черном полупрозрачном платье, через которое видно ее белье (прилагаем скриншот из видео).
Администраторы аккаунта @krasnodar_kray в Инстаграм*, куда прислали это видео, подписали его как «туристы без комплексов».
Мнения комментаторов разделилось, некоторые пользователи сети раскритиковали девушку за чересчур откровенный наряд. Но были и те, кто защитил россиянку и посчитал, что такая одежда на курорте вполне нормальная и естественная.
*Соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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