Опубликован рейтинг самых «сильных» паспортов

По данным Henley Passport Index, в 2023 году паспорт Сингапура стал самым «сильным» в мире. Он дает своим владельцам безвизовый «пропуск» в 192 страны.

Граждане таких стран как Германия, Италия и Испания имеют право на безвизовый въезд в 190 стран. Их документы заняли второе место в рейтинге.

Паспорта Японии, Австрии, Финляндии, Франции, Люксембурга, Южной Кореи и Швеции заняли третье место, позволяя беспрепятственно посещать 189 государств.

Российский паспорт, в свою очередь, занял 49-е место в списке, без оформления визы с ним можно посетить 115 стран мира.