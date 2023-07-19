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Опубликован рейтинг самых «сильных» паспортов

Henley Passport Index
Опубликовано: 19.07.2023 11:50 0 73
Опубликован рейтинг самых «сильных» паспортов

По данным Henley Passport Index, в 2023 году паспорт Сингапура стал самым «сильным» в мире. Он дает своим владельцам безвизовый «пропуск» в 192 страны.

Граждане таких стран как Германия, Италия и Испания имеют право на безвизовый въезд в 190 стран. Их документы заняли второе место в рейтинге.

Паспорта Японии, Австрии, Финляндии, Франции, Люксембурга, Южной Кореи и Швеции заняли третье место, позволяя беспрепятственно посещать 189 государств.

Российский паспорт, в свою очередь, занял 49-е место в списке, без оформления визы с ним можно посетить 115 стран мира.

 

Henley Passport Index
Опубликовано: 19.07.2023 11:50 0 73
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