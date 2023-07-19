Индийцы избили палками приехавшего в страну туриста

В городе Агра в Индии туриста избили палками местные жители, после того, как он якобы задел их машину своим автомобилем.

Инцидент был зафиксирован на видео и распространен в социальных сетях. По данным Times Now, нападение произошло в кондитерском магазине (прилагаем скриншот из видео).

Турист пытался извиниться, однако не смотря на это продолжал получать удары. Пятерых нападавших арестовали, остальных ищут правоохранительные органы. В результате инцидента путешественник получил серьезные травмы, а полиция Индии возбудила уголовное дело.