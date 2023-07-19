Популярная британская телеведущая попросила разрешения, чтобы материться во время эфиров

Британская телеведущая Мелани Сайкс заявила, что ей трудно сдерживаться, чтобы не употреблять матерные выражения из-за предполагаемого синдрома Туретта (это нервное заболевание, проявляющееся в непроизвольном подергивании различных частей тела).

Она призналась об этом в эфире подкаста Карра Life’s A Beach, а также добавила, что ей был поставлен диагноз аутизм в 2021 году.

В Twitter она уточнила, что медики не подтвердили у нее наличие диагноза, а выводы о своем состоянии она сделала на основе собственных умозаключений.