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Зараженный бешенством бобр укусил за ногу девочку

WDUN
Опубликовано: 18.07.2023 21:35 0 191
Зараженный бешенством бобр укусил за ногу девочку

В США в штате Джорджия бешеный бобр напал на девочку, купавшуюся в озере Ланьер.

Отец ребенка отбил нападавшего, но девочка получила укус в ногу, бобр, в свою очередь, погиб от ударов отца девочки.

После инцидента, специалисты забрали тело бобра для взятия анализов, чтобы выяснить причину столь агрессивного повеления. Результаты показали, что животное было заражено бешенством.

Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице и ее здоровью ничего не угрожает.

Власти округа Холл предупредили жителей о наличии вируса бешенства в районе и призвали следить за тем как ведут себя животные, а также настоятельно рекомендовали вакцинацинировать своих домашних питомцев.

 

WDUN
Опубликовано: 18.07.2023 21:35 0 191
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