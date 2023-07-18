В Госдуме хотят принять законопроект о введении однодневных полисов ОСАГО

Если законопроект будет одобрен вторым чтением 20 июля, то россияне смогут покупать однодневные полисы обязательного страхования.

Цена на них будет выше, чем на годовые, однако это может быть выгодно для автовладельцев, которые, например, время от времени используют свой автомобиль в качестве такси.

Страховые компании смогут определять коэффициент для таких договоров самостоятельно.

Напомним, что сейчас россияне могут оформить договор ОСАГО только на один год.