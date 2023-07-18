Ленина в очередной раз пытались сжечь

Турист из Читы, Константин Старчуков, в очередной раз попытался сжечь Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.

У мужчины была бутылка с горючим, и он оказывал активное сопротивление при задержании.

Эта была вторая попытка мужчины придать огню место «упокоения» вождя, которую он решил сделать себе в качестве подарка на день рождения.

В мае этого года он был задержан на Красной площади с двумя бутылками бензина, но был отпущен из отделения полиции из-за плохого самочувствия и очевидных проблем с ментальным здоровьем.

Россияне в комментариях в соцсетях шутят над этой ситуацией и предупреждают, что «Вождя революции лучше не трогать».