В Иране полиция будет усиливать контроль за соблюдением норм ношения хиджаба

Пешие и автомобильные патрули, станут постоянными «спутниками» жизни иранских женщин.

Их основной задачей станет наблюдение за женщинами, не носящими головной платок. Сотрудники полиции будут делать замечания и рекомендовать надеть хиджаб. В случае неповиновения женщины могут быть привлечены к ответственности и лишены свободы на срок от 10 дней до 2 месяцев. Также из могут уволить с государственной службы, запретить выезд из страны и конфисковать имущество.

За убеждение других лиц отказаться от ношения хиджаба можно и вовсе получить тюремный срок от 1 года до 10 лет.

По словам правоохранительных органов, такие меры будут способствовать «социальной сплоченности и безопасности общества».