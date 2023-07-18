Блогер из России рассказал об особенностях столовой в Узбекистане

Блогер из России посетил столовую в Узбекистане, которая существует с 1960-х годов. Раньше она специализировалась на рыбных блюдах и называлась «Красная чайхана». В СССР это место считалось элитным заведением, куда захаживали уважаемые люди из Москвы.

Автор поведал, что его очень удивило количество людей на кухне, где каждый выполнял свою роль в процессе приготовления еды. Кто-то занимался нарезкой лука, кто-то разделял еду на порции, в столовой даже был отдельный человек, который нанизывал мясо для люля-кебаба на шампур. Блогеру также показали, как готовят тесто для самсы и суп для пол сотни человек.

Он отметил, что такой подход разделения обязанностей очень продуктивен, благодаря ему каждый знает свое дело.

Автор также дополнил, что столовая до сих пор популярна среди туристов и местных жителей, которые даже готовы сидеть на улице, если в помещении нет мест.