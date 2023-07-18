Полиция начала проверку после появления видео избиений мигрантами подростков в Новой Москве

Оперативники сейчас ищут участников этих преступлений. Ролики с избиениями были опубликованы в Telegram-канале «Многонационал».

В нём же и сообщалось, что приезжие мигранты регулярно избивают молодых людей для создания контента в социальных сетей. Предполагается, что эти избиения происходят на территории Троицка (прилагаем скриншот из видео).