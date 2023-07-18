Австралиец и его собака были спасены после трех месяцев дрейфа в Тихом океане

Тим Шеддок и его собака Белла отправились в путешествие из Мексики во Французскую Полинезию на лодке, но угодили в сильный шторм и после этого никак не могли связаться с внешним миром.

12 июля вертолет заметил их лодку, а затем к месту прибыл траулер, который специализируется на ловле тунца.

Как рассказал Тим, чтобы выжить, он использовал сети для добычи рыбы и пил дождевую воду. В качестве пищи, он и Белла употребляли сырую рыбу и спасались от солнца под навесом лодки.