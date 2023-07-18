Турист на Ибице получил письмо с оскорблениями от родителей двухлетнего ребенка
Один турист, отдыхающий на Ибице со своими друзьями, получил письмо с оскорблениями от родителей двухлетнего ребенка, которые были возмущены шумом, разбудившим их чадо.
Родители назвали туристов эгоистичными наркоманами и обвинили их в том, что они неуважительно относятся к другим людям.
Эта ситуация вызвала неоднозначные реакции в соцсети. Одни раскритиковали поведение родителей и заметили, что Ибица не является местом для малышей. Другие пользователи, в свою очередь, заметили, что это не совсем так и на курорте есть отели, специализирующиеся на заселении семей с детьми.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!