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Золотистые ретриверы отпраздновали свое 155-летие

TIME
Опубликовано: 17.07.2023 23:30 0 140
Золотистые ретриверы отпраздновали свое 155-летие

В Шотландии прошло празднование 155-летия породы золотистых ретриверов, на котором собрались владельцы собак из 12 стран (прилагаем скриншот из видео).

Мероприятие проходило у руин поместья Гвисекан, где более 150 лет назад аристократ Дадли Марджорибэнкс вывел первых щенят этого вида. Сэру Дадли была нужна собака, которая смогла бы охотиться на шотландском нагорье, именно эта причина послужила толчком для выведения золотистых ретриверов. 

 

TIME
Опубликовано: 17.07.2023 23:30 0 140
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