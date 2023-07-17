В России хотят ввести ограничения на продажу препаратов для медикаментозного аборта

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за жесткий контроль продажи препаратов для медикаментозного аборта.

Он поддержал инициативу ограничения продаж и перевода их на предметно-личный учет, которая была обсуждалась на заседании фракции «Единая Россия» в Государственной думе.

В мае 2020 года ныне экс-Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова также выступала за ограничение продаж препаратов для абортов в аптеках и настаивала на изменениях финансирования медицинских учреждений.