Пассажир самолета совершил экстренную посадку вместо пилота
Этот событие произошло в штате Массачусетс, когда небольшой самолет подлетал к аэропорту острова Мартас-Винъярд.
Пилоту резко стало плохо и он больше не мог продолжать управлять судном. В связи с этим, один из пассажиров взял управление самолетом на себя. Посадка оказалось жесткой и за пределами взлетно-посадочной полосы от чего левое крыло судна сломалось пополам.
После посадки пилот и пассажир были доставлены в больницу. Так как жизни и здоровью пассажира ничего не угрожало, его быстро выписали.
Пилот, в свою очередь, в тяжелом состоянии был переведен в бостонскую больницу.
В настоящее время место посадки самолета очищено, а полиция штата и Федеральное авиационное управление проводят расследование обстоятельств аварии.
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