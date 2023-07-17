Пассажир самолета совершил экстренную посадку вместо пилота

Этот событие произошло в штате Массачусетс, когда небольшой самолет подлетал к аэропорту острова Мартас-Винъярд.

Пилоту резко стало плохо и он больше не мог продолжать управлять судном. В связи с этим, один из пассажиров взял управление самолетом на себя. Посадка оказалось жесткой и за пределами взлетно-посадочной полосы от чего левое крыло судна сломалось пополам.

После посадки пилот и пассажир были доставлены в больницу. Так как жизни и здоровью пассажира ничего не угрожало, его быстро выписали.

Пилот, в свою очередь, в тяжелом состоянии был переведен в бостонскую больницу.

В настоящее время место посадки самолета очищено, а полиция штата и Федеральное авиационное управление проводят расследование обстоятельств аварии.