В Египте в деревне Эль-Аликат появилась неизвестная болезнь
По данным портала Cairo24, число заболевших составляет около 200 человек.
Среди симптомов неизвестного заболевания выделяют идентичные с обыкновенной простудой или гриппом: высокую температуру, головную боль, ломоту в теле и сильную усталость.
Минздрав Египта отправил на место медицинских работников для взятия анализов у зараженных и проб у объектов окружающей среды.
В СМИ появились предположения о том, что это может быть вспышка лихорадки денге (она передается людям от комаров).
Как сообщает Министерство здравоохранения, симптомы у заболевших проявляются в легкой и средней форме, им не требуются госпитализация.
Замминистр здравоохранения Амр Кандиль заявил, что в селении два раза в день будет проводиться распыление пестицидов, также он добавил, что были взяты пробы комаров и сточных вод для анализа.
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