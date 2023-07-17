В Египте в деревне Эль-Аликат появилась неизвестная болезнь

По данным портала Cairo24, число заболевших составляет около 200 человек.

Среди симптомов неизвестного заболевания выделяют идентичные с обыкновенной простудой или гриппом: высокую температуру, головную боль, ломоту в теле и сильную усталость.

Минздрав Египта отправил на место медицинских работников для взятия анализов у зараженных и проб у объектов окружающей среды.

В СМИ появились предположения о том, что это может быть вспышка лихорадки денге (она передается людям от комаров).

Как сообщает Министерство здравоохранения, симптомы у заболевших проявляются в легкой и средней форме, им не требуются госпитализация.

Замминистр здравоохранения Амр Кандиль заявил, что в селении два раза в день будет проводиться распыление пестицидов, также он добавил, что были взяты пробы комаров и сточных вод для анализа.