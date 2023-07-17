Житель Москвы решил выгулять своего домашнего питона

В парке «Торфянка» в Бабушкинском районе Москвы житель выгуливал своего двухметрового домашнего питона.

Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на необычного питомца и снимали его на видео. На кадрах можно заметить, как экзотическое создание ползает в траве, недалеко от воды (прилагаем скриншот из видео).

Однако, некоторые пользователи социальных сетей высказали свое недовольство. Они считают это ужасом, и, что таких животных не стоит выгуливать в общественных местах. Также один из пользователей дополнил, что питоны могут вырастать свыше 4 метров и, если это произойдет, то по закону его будет нельзя содержать в домашних условиях.