Блогер из России поделился своими наблюдениями о нестандартных закусках к алкоголю в Польше

В своем блоге на платформе «Дзен» он рассказал, что местные жители используют пчелиные соты в качестве закуски.

По словам блогера, сначала это показалось ему очень странным сочетанием, но затем он сам его «распробовал» и ничуть не пожалел. Самое важное, чтобы соты были полны мёда.

Также среди закусок у жителей Польши популярны свежие пряные травы, среди которых есть мята и полынь. Эти травы скручивают в маленькие пучки и «закусывают» ими после каждой выпитой стопки.

Но первое место в качестве идеальной закуски, у поляков по праву занимают грецкие орехи и фундук.

Российский блогер отметил, что для поляков орехи хороши именно к крепкому алкоголю, в то время как у россиян они чаще подаются к пиву.