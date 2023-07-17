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Произошла атака на Крымский мост

Baza
Опубликовано: 17.07.2023 11:20 0 266
Произошла атака на Крымский мост

Около 4:30 утра глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о «чрезвычайном происшествии» на Крымском мосту в районе 145 опоры, но не уточнил, что именно случилось.

Как сообщает Baza, на мосту произошел взрыв, который разрушил одну опору и повредил другую. Двое пассажиров из Белгородской области погибли, а их дочь получила ранения.

Минтранс РФ заявил, что повреждено только дорожное полотно, а не опоры. Однако Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова не ехать через мост и выбрать другой маршрут.

На данный момент стало известно, что на мост совершена террористическая атака, об этом заявляет Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Одна из основных версий следствия это то, что Крымский мост был атакован украинской стороной модернизированными водными дронами-беспилотниками, которые летят к свой цели фактически под водой, едва  показываясь на поверхность.

Также подтверждением версии о причастности украинских спецслужб к атаке является то, что в Верховной раде назвали эту атаку огромным успехом для Украины, а также слова украинского депутата Гончаренко, который завил, что этот теракт является сигналом для Западных стран о том, что Киев способен «вернуть территории».

Сейчас людей через мост перевозят на электричках. Сначала автобусом до станции «Южная», от нее электропоездом в город Темрюк, затем снова пересадка на автобус уже до конечной точки. 

 

 

Baza
Опубликовано: 17.07.2023 11:20 0 266
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