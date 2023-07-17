Стюардесса рассказала о трех привычках пассажиров, которые раздражают бортпроводников
Стюардесса Марика Микусова поделилась с The Mirror тремя привычками пассажиров, которые вызывают раздражение у членов экипажа на борту самолета.
Она призвала пассажиров не нажимать кнопку вызова бортпроводника без необходимости, так как это может привести к игнорированию в случае, когда пассажиру действительно понадобится помощь.
Также она отметила, что ее возмущают пассажиры, которые относятся к ней высокомерно и те, кто не могут решить свои проблемы без участия экипажа, например, когда они ссорятся из-за пустяков с другим пассажиром, как в случае: «кто сядет у окна».
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