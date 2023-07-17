«Тинькофф банк» будет взимать комиссию за пополнение карт «Мир»

В конце июля 2023 года (31 июля) «Тинькофф банк» начнет взимать комиссию при пополнении карт «Мир» через банкоматы сторонних банков, которые не являются партнерами «Тинькофф».

В настоящее время партнеры банка это: МКБ, ВТБ, «Открытие» и «Почта банк».

Комиссия будет сниматься согласно тарифу расчетной карты, например, при использовании тарифа Tinkoff Black комиссия составит 2%.