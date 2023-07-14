Видео с россиянкой загорающей топлес на пляже в Сочи раскритиковали в соцсети

Популярный в Instagram* блогер под ником @kesstravel опубликовал у себя на странице ролик загорающей без верха на пляже девушки. На видео девушка лежит на полотенце спиной вверх и смотрит в телефон (прилагаем скриншот из этого ролика).

Блогер снимающий видео комментирует его так: «Люди без комплексов в центре Сочи».

Однако пользователи соцсети не оценили этот видеоролик и выразили свое негодование блогеру.

Они назвали это вторжением в личное пространство человека, а также то, что в загорании на пляже без верха нет ничего такого и, что это помогает избежать следов от купальника. Еще одна часть комментаторов назвала подобное видео и комментарий мужчины к нему сексизмом и выразила непонимание, почему блогера так удивила и разозлила голая женская спина.

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