Стадо слонов защитило своих детенышей от атаки львов

В Индии произошел трогательный случай, попавший на камеру. Стадо слонов защитило детенышей от нападения львов.

Видео этого происшествия было опубликовано в Twitter-аккаунте офицера Индийской лесной службы Сусанта Нанды. Прилагаем скриншот из этой записи.

На самом видео видно, как слоны заметили агрессивных хищников и сразу же встали перед слонятами, чтобы защитить их. Затем они начали образовывать круг, и пропускать своих малышей в центр (как видно из скриншота).

Этот случай демонстрирует, что в дикой природе слоны отлично справляются с защитой своих малышей. Как утверждает сам офицер Нанда, никакие животные не справляются с защитой своего потомства столь умело, как слоны.