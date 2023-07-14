В мире может начаться дефицит апельсинового сока

По словам директора Ассоциации производителей фруктовых соков Германии Клауса Хайтлингера, мировому рынку грозит нехватка апельсинового концентрата и рост его стоимости.

Причиной этого является низкий уровень урожая в Бразилии, которая является крупнейшим поставщиком апельсинового сока в бутылках.

Аналогичные проблемы возникли в США, где различные циклоны и заболевания, которые возникают у цитрусовых культур, стали причиной снижения количества сбора апельсинов. Та же ситуация с непогодой, что и в Америке стала причиной плохого урожая в Мексике и Испании.

В результате цена на фунт апельсинового концентрата за год выросла на 0,33%, достигнув 2,73 доллара. Если ситуация не изменится, то в 2024 году на рынке цитрусовой продукции может начаться дефицит.